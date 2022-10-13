andrea rapisarda
University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Complex Systems Theory
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Complex Systems Theory
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Complex Systems Theory
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Complex Systems Theory
Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Complex Systems Theory
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Complex Systems Theory
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Complex Systems Theory
School of Physics, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Complex Systems Theory
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Complex Systems Theory
Paris School of Business
Paris, France
Associate Editor
Complex Systems Theory
İzmir University of Economics
İzmir, Türkiye
Associate Editor
Complex Systems Theory
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Complex Systems Theory
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Complex Systems Theory
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Complex Systems Theory
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Complex Systems Theory