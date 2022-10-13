christian beck
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV)
Roma, Italy
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
National Observatory of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Polytechnic University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Internet Interdisciplinary Institute, Open University of Catalonia
Barcelona, Spain
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Université de Bourgogne
Dijon, France
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
National Institute of Chemical Physics and Biophysics
Tallinn, Estonia
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Department of Astrophysical Sciences, Princeton University
Princeton, United States
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Center for Advanced Systems Understanding, Helmholtz Center Dresden-Rossendorf, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Görlitz, Germany
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of the Balearic Islands
Palma de Mallorca, Spain
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity
Tallinn University
Tallinn, Estonia
Associate Editor
Multi- and Cross-Disciplinary Complexity