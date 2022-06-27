misha tsodyks
Weizmann Institute of Science
Rehovot, Israel
Specialty Chief Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Carleton University
Ottawa, Canada
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
SRM University (Delhi-NCR)
Sonepat, India
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Singidunum University
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Boğaziçi University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
École Normale Supérieure
Paris, France
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Akshaya College of Engineering and Technology
Coimbatore, India
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
National Brain Research Centre (NBRC)
Gurgaon, India
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Comenius University
Bratislava, Slovakia
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Frontiers in Computational Neuroscience