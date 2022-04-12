cristiane miranda franca
Oregon Health and Science University
Portland, United States
Specialty Chief Editor
Oral-Systemic Immunology
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Vision College in Riyadh, 843778
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
King George's Medical University
Lucknow, India
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
School of Podiatric Medicine, University of Texas Rio Grande Valley
Harlingen, United States
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
National University of Cordoba
Córdoba, Argentina
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Pontifical Catholic University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Imperial College Healthcare NHS Trust, Faculty of Medicine, Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
School of Dentistry, Indiana University
Indianapolis, United States
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Bristol Dental School, Faculty of Health Sciences, University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
Nova Southeastern University
Fort Lauderdale, United States
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
The Forsyth Institute
Cambridge, United States
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
Associate Editor
Oral-Systemic Immunology