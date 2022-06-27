andrea vacchi
University of Udine
Udine, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Detector Science and Technology
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Specialty Chief Editor
Detector Physics
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Materials for Detectors
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Specialty Chief Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Department of Physics, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Specialty Chief Editor
Detectors Apparatus and Methods
Department of Physics and Chemistry, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Materials for Detectors
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Detector Physics
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Detector Physics
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Materials for Detectors
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Detector Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Detector Physics
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
National Institute of Nuclear Physics of Turin
Torino, Italy
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
Department of Analytical Chemistry, College of Chemistry, Fuzhou University
Fuzhou, China
Associate Editor
Materials for Detectors
Facility for Rare Isotope Beams, Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods