Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
A resistive plate chamber using diamond-like carbon electrodes with current evacuation patterns
in Materials for Detectors
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Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Detectors Apparatus and Methods
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Materials for Detectors
Review
Published on 11 Jun 2026
in Materials for Detectors
Review
Published on 09 Mar 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Detector Physics
Review
Published on 04 Sep 2025
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Detector Physics
Editorial
Published on 12 Aug 2025
in Detector Physics
Original Research
Published on 25 Jul 2025
in Detector Physics
Original Research
Published on 07 Jul 2025
in Detector Physics
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Detector Physics
Original Research
Published on 19 May 2025
in Detector Physics
Review
Published on 02 May 2025
in Detector Physics
Methods
Published on 28 Apr 2025
in Detector Physics
Brief Research Report
Published on 25 Apr 2025
in Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Original Research
Published on 22 Apr 2025
in Detector Physics
Editorial
Published on 16 Apr 2025
in Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Review
Published on 05 Mar 2025
in Detectors Apparatus and Methods
Original Research
Published on 12 Feb 2025
in Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Review
Published on 07 Feb 2025
in Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Methods
Published on 14 Jan 2025
in Data Acquisitions Methods and Readout Electronics