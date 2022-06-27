antonio bergnoli
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Trieste, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Departament of Electronic Engineering, School of Engineering, University of Valencia
Burjassot, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, College of Engineering, Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Riga Technical University
Riga, Latvia
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
National Institute of Nuclear Physics of Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
ICTEA (Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias), Universidad de Oviedo
Oviedo, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV)
Roma, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Warsaw
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Pisa
Pisa, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Pavia
Pavia, Italy
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Institute for High Energy Physics
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics