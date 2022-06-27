alberto valero
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Specialty Chief Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Madrid, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics
National Institute for Nuclear Physics of Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Data Acquisitions Methods and Readout Electronics