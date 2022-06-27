diego gonzalez-diaz
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Specialty Chief Editor
Detector Physics
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Detector Physics
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Detector Physics
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Detector Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Detector Physics
Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Detector Physics
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Detector Physics
Institute of Physics, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Detector Physics
GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Darmstadt, Germany
Associate Editor
Detector Physics
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Detector Physics
Weizmann Institute of Science
Rehovot, Israel
Associate Editor
Detector Physics
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Associate Editor
Detector Physics