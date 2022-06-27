yassid ayyad
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Stanford University
Stanford, United States
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Donostia International Physics Center (DIPC)
San Sebastian, Spain
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA)
Rome, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
RI-TE - Radiation Imaging Technologies, Lda
Ílhavo, Portugal
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
National Institute of Nuclear Physics of Legnaro
Legnaro, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
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Detectors Apparatus and Methods
Kore University of Enna
Enna, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
University of New Mexico
Albuquerque, United States
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
National Institute of Nuclear Physics of Cagliari
Cagliari, Italy
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Instituto Superior Tecnico
Lisboa, Portugal
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Vienna University of Technology
Vienna, Austria
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods
Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (IRFU)
Gif-sur-Yvette, France
Community Reviewer
Detectors Apparatus and Methods