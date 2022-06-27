joão veloso
Department of Physics, University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Specialty Chief Editor
Detectors Apparatus and Methods
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
National Institute of Nuclear Physics of Turin
Torino, Italy
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
Facility for Rare Isotope Beams, Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
Laboratory for Instrumentation, Biomedical Engineering and Radiation Physics, Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon
Caparica, Portugal
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
South Dakota Oral History Center, University of South Dakota
Vermillion, United States
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
Institute of Experimental and Applied Physics, Czech Technical University in Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Detectors Apparatus and Methods