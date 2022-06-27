paul sellin
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Materials for Detectors
Department of Physics and Chemistry, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Materials for Detectors
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Materials for Detectors
Department of Analytical Chemistry, College of Chemistry, Fuzhou University
Fuzhou, China
Associate Editor
Materials for Detectors
Brookhaven National Laboratory (DOE)
Upton, United States
Associate Editor
Materials for Detectors
Fisk University
Nashville, United States
Associate Editor
Materials for Detectors
Concordia University
Montreal, Canada
Associate Editor
Materials for Detectors
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Materials for Detectors