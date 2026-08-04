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Original Research

Published on 25 Aug 2025

How do psychosocial stress of the family, early-term birth and early childhood intervention affect the development of children's executive functions? Using Baileys scale III as a measurement for executive functions in children between 0 and 3 years

in Development in Infancy

  • Minna R. K. Törmänen
  • Simone Schaub
  • Erich Ramseier
  • Christina Koch
  • Andrea Lanfranchi
  • Isabelle Kalkusch
  • Patsawee Rodcharoen
  • Alex Neuhauser
  • Peter Klaver
Frontiers in Developmental Psychology
doi 10.3389/fdpys.2025.1503647
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