Frontiers in Developmental Psychology

Original Research
Published on 04 Aug 2026
The relationship between recalled parental care, domestic violence, and infant-related mind-mindedness among mothers in urban India
in Development in Infancy
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Development in Infancy
Mini Review
Published on 31 Jul 2026
in Development in Infancy
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Development in Infancy
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Development in Infancy
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Development in Infancy
Mini Review
Published on 22 Jun 2026
in Development in Infancy
Perspective
Published on 18 Jun 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 29 May 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 28 May 2026
in Development in Infancy
Mini Review
Published on 25 May 2026
in Development in Infancy
Review
Published on 07 May 2026
in Development in Infancy
Brief Research Report
Published on 17 Apr 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Development in Infancy
Original Research
Published on 17 Dec 2025
in Development in Infancy
Original Research
Published on 15 Dec 2025
in Development in Infancy
Methods
Published on 19 Sep 2025
in Development in Infancy
Original Research
Published on 25 Aug 2025
in Development in Infancy
Original Research
Published on 22 Jul 2025
in Development in Infancy
Original Research
Published on 14 Apr 2025
in Development in Infancy
Editorial
Published on 25 Feb 2025
in Development in Infancy
Original Research
Published on 12 Feb 2025
in Development in Infancy