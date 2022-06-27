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The Next Era of Remote Patient Monitoring: Wearables, Digital Biomarkers, Artificial Intelligence, and Personalized Chronic Disease Care
- Shaheen E Lakhan, MD, PhD, FAAN
- Harald Murck
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