rafidah abd karim
MARA University of Technology
Shah Alam, Malaysia
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
MARA University of Technology
Shah Alam, Malaysia
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Delhi Technological University
Rohini, India
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
University of Alicante
Alicante, Spain
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Bahria University, Karachi
Karachi, Pakistan
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Sofia University
Sofia, Bulgaria
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Associate professor at Pegaso University Department Human Sciences
Naples, Italy
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Facultad de Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, Spain
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Helsinki, Finland
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
University of Southern Queensland
Toowoomba, Australia
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Polytechnic of Rijeka
Rijeka, Croatia
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
University of North Texas
Denton, United States
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Netaji Subhas University of Technology
Delhi, India
Community Reviewer
Digital Learning Innovations
Department of Computer Science, Polytechnic Scool, University of Alcala
Alcalá de Henares, Spain
Community Reviewer
Digital Learning Innovations