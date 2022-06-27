frederic kaplan
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Digital Humanities
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Taylor's University
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Digital Learning Innovations
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute of Education, University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Digital Scholarship
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Digital Architecture
Netaji Subhas University of Technology
Delhi, India
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute for Educational Technology of the National Research Council of Italy (CNR)
Palermo, Italy
Associate Editor
Digital Learning Innovations
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Digital History
Dublin City University
Dublin, Ireland
Associate Editor
Digital Scholarship
University of Texas at Tyler
Tyler, United States
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Levinsky College of Education
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Pompeu Fabra University
Barcelona, Spain
Associate Editor
Digital Musicology
Universidad a Distancia de Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Institute for Educational Technology - National Research Council of Italy
Palermo, Italy
Associate Editor
Digital Learning Innovations