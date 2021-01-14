frederic kaplan
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Digital Humanities
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Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Field Chief Editor
Frontiers in Digital Humanities
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
Digital Learning Innovations
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Digital Learning Innovations
Taylor's University
Subang Jaya, Malaysia
Associate Editor
Digital Learning Innovations
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