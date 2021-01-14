Editorial
Published on 14 Jan 2021
Editorial: Where Do Cities Come From and Where Are They Going To? Modelling Past and Present Agglomerations to Understand Urban Ways of Life
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