Hypothesis and Theory
Published on 30 Aug 2018
Artificial Fibers—The Implications of the Digital for Archival Access
in Digital History
Frontiers in Digital Humanities
doi 10.3389/fdigh.2018.00020
- 8,081 views
- 9 citations
Hypothesis and Theory
Published on 30 Aug 2018
in Digital History
Original Research
Published on 09 Mar 2018
in Digital History
Original Research
Published on 10 Jul 2017
in Digital History
Original Research
Published on 28 Sep 2016
in Digital History
Original Research
Published on 22 Sep 2016
in Digital History
Original Research
Published on 11 Aug 2015
in Digital History
Specialty Grand Challenge
Published on 17 Dec 2014
in Digital History