theodore chan
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Emergency Health Services
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
Associate Editor
Emergency Health Services
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Emergency Health Services
Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Emergency Health Services
University of Almeria
Almería, Spain
Associate Editor
Emergency Health Services
University Hospital and Faculty of Medicine, University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Emergency Health Services
Landesklinikum Neunkirchen
Neunkirchen, Austria
Associate Editor
Emergency Health Services
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Emergency Health Services
University of Almeria
Almería, Spain
Associate Editor
Emergency Health Services
Amsterdam UMC - location VUMC
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Emergency Health Services
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Emergency Health Services
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Emergency Health Services
Evangelisches Krankenhaus Bethesda
Duisburg, Germany
Associate Editor
Emergency Health Services
JPS Health Network
Fort Worth, United States
Associate Editor
Emergency Health Services
Lincoln Medical Center
New York, United States
Associate Editor
Emergency Health Services
Luke International
Oslo, Norway
Associate Editor
Emergency Health Services