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From Scene to System: Connecting Prehospital, Clinical and Registry Data in Trauma Care
- Bastian Brune
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