Original Research
Published on 07 Aug 2026
Exploring the genomic landscape of antimicrobial resistance in XDR-ESKAPE pathogens: evidence-based implications for organism-targeted therapy in sepsis
in Emergency Health Services
- 189 views
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Disaster Medicine
General Commentary
Accepted on 05 Aug 2026
in Disaster Medicine
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Editorial
Published on 30 Jul 2026
in Emergency Health Services
Perspective
Accepted on 29 Jul 2026
in Emergency Health Services
Brief Research Report
Accepted on 27 Jul 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Emergency Health Services
Mini Review
Published on 02 Jul 2026
in Disaster Medicine
Correction
Published on 18 Jun 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 25 May 2026
in Pediatric Emergency Medicine
Methods
Published on 28 Apr 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Accepted on 22 Apr 2026
in Emergency Health Services
Review
Published on 21 Apr 2026
in Disaster Medicine
Correction
Published on 08 Apr 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Emergency Health Services
Case Report
Published on 30 Mar 2026
in Emergency Health Services
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Disaster Medicine
Review
Published on 27 Mar 2026
in Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Case Report
Published on 26 Mar 2026
in Disaster Medicine