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Ghent University Hospital
Ghent, Belgium
Specialty Chief Editor
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)
Porto, Portugal
Associate Editor
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Landesklinikum Neunkirchen
Neunkirchen, Austria
Associate Editor
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine