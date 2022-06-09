ibtihal siddiq abdelgadir
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Community Reviewer
Pediatric Emergency Medicine
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Community Reviewer
Pediatric Emergency Medicine
Children’s Health Ireland
Dublin, Ireland
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Pediatric Emergency Medicine
Cruces University Hospital
Barakaldo, Spain
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Pediatric Emergency Medicine
Sidra Medicine, Senior Attending Physician and Education Lead, Emergency Medicine
Doha, Qatar
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Pediatric Emergency Medicine
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
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Pediatric Emergency Medicine
Monash University
Melbourne, Australia
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Pediatric Emergency Medicine
Children's Hospital of Los Angeles
Los Angeles, United States
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Pediatric Emergency Medicine
Cardiff and Vale University Health Board
Cardiff, United Kingdom
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Pediatric Emergency Medicine
Subdirector Medico
Mexico, City, Mexico
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Pediatric Emergency Medicine
Aarhus University
Aarhus, Denmark
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Pediatric Emergency Medicine
The University of Queensland
Brisbane, Australia
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Pediatric Emergency Medicine
Other
Mississauga, Canada
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Pediatric Emergency Medicine
Queensland Children's Hospital, Children's Health Queensland
Brisbane, Australia
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Pediatric Emergency Medicine
Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Pediatric Emergency Medicine
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
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Pediatric Emergency Medicine
Emergency Department, Pediatrics General Hospital Acosta Ñu.
Asuncion, Paraguay
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Pediatric Emergency Medicine