Correction
Published on 28 Jul 2026
Correction: Fundamentals of dermatologic drug discovery
in Dermatologic Drugs
Frontiers in Drug Discovery
doi 10.3389/fddsv.2026.1939675
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Correction
Published on 28 Jul 2026
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