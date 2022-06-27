josé l medina-franco
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Specialty Chief Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR)
Pālampur, India
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology
Surabaya, Indonesia
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Dassault Systèmes (France)
Vélizy-Villacoublay, France
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
InsilicAll
SAO PAULO, Brazil
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Department of Pharmacy, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional, Universidad Austral
Pilar, Argentina
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Escuela Superior de Medicina (IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Netabolics SRL
Rome, Italy
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
University of Ngaoundéré
Ngaoundéré, Cameroon
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Sri Sai College of Pharmacy, Sri Sai Group of Institutes Badhani
Badhani, India
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Kasetsart University
Bangkok, Thailand
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
UMR7140 Chimie de la Matière Complexe
Strasbourg, France
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures
Leioa, Spain
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery
Rhodes University
Grahamstown, South Africa
Associate Editor
In silico Methods and Artificial Intelligence for Drug Discovery