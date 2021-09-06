marco tuccori
University of Pisa
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Clinical Drug Safety
Department of Cardiology, Rigshospitalet, University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Azienda Ospedaliera Papardo
Messina, Italy
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Clinical Hospital Centre Rijeka
Rijeka, Croatia
Associate Editor
Clinical Drug Safety
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy
Chișinău, Moldova
Associate Editor
Clinical Drug Safety
National Medical Research Treatment and Rehabilitation Centre of the Ministry of Health of Russia
Moscow, Russia
Associate Editor
Clinical Drug Safety
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Clinical Drug Safety
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara
Guadalajara Jalisco, Mexico
Associate Editor
Clinical Drug Safety
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
Associate Editor
Clinical Drug Safety
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Clinical Drug Safety
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Clinical Drug Safety
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen Dept Rheumatology
Antwerp, Belgium
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Pontifical Catholic University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Clinical Drug Safety