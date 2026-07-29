Frontiers in Drug Safety and Regulation

Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
Psychotropic Dispensing in Greek Adolescents and Young Adults: National Trends and Regional Variation
in Clinical Drug Safety
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Systematic Review
Published on 23 Jul 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Review
Accepted on 13 Jul 2026
in Substance-Based Medical Devices
Systematic Review
Published on 10 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 16 Jun 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Review
Published on 11 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Pharmaceutical Policy and Regulation
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Brief Research Report
Published on 08 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Community Case Study
Published on 29 May 2026
in Pharmaceutical Policy and Regulation
Original Research
Published on 11 May 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 08 May 2026
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 07 May 2026
in Pharmaceutical Policy and Regulation
Editorial
Published on 14 Apr 2026
in Vaccine Safety and Regulation
Perspective
Published on 13 Apr 2026
in Substance-Based Medical Devices
Systematic Review
Published on 27 Mar 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Systematic Review
Published on 17 Mar 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Pharmaceutical Policy and Regulation
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 29 Dec 2025
in Maternal-Fetal Medicine