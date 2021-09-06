gianluca trifirò
Department of Diagnostics and Public Health, University of Verona
Verona, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Drug Safety and Regulation
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Bern
Bern, Switzerland
Specialty Chief Editor
Maternal-Fetal Medicine
Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health Care Institute
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
University of Pisa
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Clinical Drug Safety
Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb
's-Hertogenbosch, Netherlands
Specialty Chief Editor
Vaccine Safety and Regulation
Department of Cardiology, Rigshospitalet, University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Azienda Ospedaliera Papardo
Messina, Italy
Associate Editor
Clinical Drug Safety
Center for Study and Research on Public Health, University of Milan-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Vaccine Safety and Regulation
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Clinical Hospital Centre Rijeka
Rijeka, Croatia
Associate Editor
Clinical Drug Safety
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices