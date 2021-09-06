alice panchaud
University of Bern
Bern, Switzerland
Specialty Chief Editor
Maternal-Fetal Medicine
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine
School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine
Medical School, Ufuk University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine
Faculty of Medicine, University of Ulm
Ulm, Germany
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine
3rd Obstetrics and Gynecology Clinic, Department of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Maternal-Fetal Medicine