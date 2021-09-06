giampiero mazzaglia
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Center for Study and Research on Public Health, University of Milan-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
All India Institute of Medical Sciences, Bhopal
Bhopal, India
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Bayer AG
Berlin, Germany
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Pharmo Institute
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Drug Safety Research Unit
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
University of Hertfordshire
Hatfield, United Kingdom
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
Department of Diagnostics and Public Health, University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation
independent researcher
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Pharmaceutical Policy and Regulation