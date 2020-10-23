zhenxiang cheng
Institute for Superconducting and Electronic Materials, Australian Institute for Innovative Materials, University of Wollongong
North Wollongong, Australia
Specialty Chief Editor
Polar and Functional Oxides
Indian Institute of Technology Hyderabad
Sangāreddi, India
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Università degli Studi di Udine, DPIA
Udine, Italy
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Savitribai Phule Pune University
Pune, India
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University of Hyderabad
Hyderabad, India
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Hangzhou Dianzi University
Hangzhou, China
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Vilnius University
Vilnius, Lithuania
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Department of Physics and Astronomy, Faculty of Sciences, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
Indian Institute of Technology (BHU)
Varanasi, India
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Polar and Functional Oxides