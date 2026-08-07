Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Next Generation Solar Modules: Thermoelectric assisted Photovoltaics with Photothermal layer for Thermal management
in Thermoelectric Cooling and Energy-Harvesting Materials
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Thermoelectric Cooling and Energy-Harvesting Materials
Review
Published on 07 Aug 2026
in Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Specialty Grand Challenge
Published on 31 Jul 2026
in Superconducting Materials
Original Research
Accepted on 04 May 2026
in Piezoelectric Materials
Review
Published on 24 Mar 2026
in Thermoelectric and Energy-Harvesting Materials
Original Research
Published on 09 Jul 2025
in Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Original Research
Published on 25 Jun 2025
in Superconducting Materials
Mini Review
Published on 06 Feb 2025
in Superconducting Materials
Review
Published on 13 Nov 2024
in Superconducting Materials
Perspective
Published on 03 Oct 2024
in Superconducting Materials
Perspective
Published on 17 May 2024
in Semiconducting Materials and Devices
Review
Published on 09 May 2024
in Superconducting Materials
Editorial
Published on 17 Apr 2024
in Superconducting Materials
Correction
Published on 03 Apr 2024
in Superconducting Materials
Review
Published on 11 Mar 2024
in Piezoelectric Materials
Original Research
Published on 08 Mar 2024
in Superconducting Materials
Review
Published on 15 Feb 2024
in Superconducting Materials
Original Research
Published on 28 Nov 2023
in Superconducting Materials
Original Research
Published on 24 Oct 2023
in Superconducting Materials
Original Research
Published on 09 Oct 2023
in Superconducting Materials
Original Research
Published on 20 Sep 2023
in Piezoelectric Materials
Original Research
Published on 20 Sep 2023
in Superconducting Materials
Original Research
Published on 12 Sep 2023
in Semiconducting Materials and Devices
Original Research
Published on 07 Sep 2023
in Superconducting Materials