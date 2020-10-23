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Department of Physics, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Electronic Materials
Institute for Superconducting and Electronic Materials, Australian Institute for Innovative Materials, University of Wollongong
North Wollongong, Australia
Specialty Chief Editor
Polar and Functional Oxides
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Specialty Chief Editor
Superconducting Materials
Chief Technologist and Team Leader, Energy and Thermal Management
Johns Hopkins University – Applied Physics Lab, Research & Exploratory Development Dept,Laurel, Maryland, United States
Specialty Chief Editor
Thermoelectric Cooling and Energy-Harvesting Materials
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Semiconducting Materials and Devices
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
National Institute of Technology Agartala
Jirania, India
Associate Editor
Superconducting Materials
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
2D, Flexible and Printed Electronic Materials
Indian Institute of Technology Hyderabad
Sangāreddi, India
Associate Editor
Polar and Functional Oxides
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Superconducting Materials
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Superconducting Materials
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
2D, Flexible and Printed Electronic Materials
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Superconducting Materials
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Polar and Functional Oxides