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University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
United States Army Research Laboratory
Adelphi, United States
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
College of Engineering, Ajou University
Suweon, Republic of Korea
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Southern University of Science and Technology
Shenzhen, China
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Catholic University of Brasilia (UCB)
Brasília, Brazil
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
University of the Punjab
Lahore, Pakistan
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices
Linköping University
Linköping, Sweden
Associate Editor
Semiconductors for Opto-Power-Quantum Devices