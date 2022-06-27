francesco maria puglisi
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Community Reviewer
Integrated Circuits and VLSI
Department of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Community Reviewer
Integrated Circuits and VLSI
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
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Integrated Circuits and VLSI
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Industrial Electronics
Lakehead University
Thunder Bay, Canada
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Flexible and Printed Electronics
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
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Flexible and Printed Electronics
MARA University of Technology
Shah Alam, Malaysia
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Flexible and Printed Electronics
Faculté des Sciences et Ingénierie, Sorbonne Université
Paris, France
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Flexible and Printed Electronics
Indian Institute of Technology Jodhpur
Jodhpur, India
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Integrated Circuits and VLSI
Purdue University
West Lafayette, United States
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Integrated Circuits and VLSI
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
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Optoelectronics
Old Dominion University
Norfolk, United States
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Flexible and Printed Electronics
Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co.,Ltd, Hangzhou 310052，China.
Hangzhou, China
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Flexible and Printed Electronics
Qatar University
Doha, Qatar
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Wearable Electronics
University of Missouri
Columbia, United States
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Integrated Circuits and VLSI
Al-Mustaqbal University College
Al-Hilla City, Iraq
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Optoelectronics
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
Riyadh, Saudi Arabia
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Nano- and Microelectronics