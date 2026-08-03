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University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Electronics
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Specialty Chief Editor
Integrated Circuits and VLSI
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Specialty Chief Editor
Power Electronics
University of California Merced - Mondo Campus
Merced, United States
Specialty Chief Editor
Industrial Electronics