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CPU desktop with the contacts facing up lying on the motherboard of the PC. the chip is highlighted with blue light. Technology background; Shutterstock ID 1476830777; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

    Frontiers in Electronics

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