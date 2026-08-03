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University of California Merced - Mondo Campus
Merced, United States
Specialty Chief Editor
Industrial Electronics
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Industrial Electronics
Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
Associate Editor
Industrial Electronics
South China University of Technology
Guangzhou, China
Associate Editor
Industrial Electronics