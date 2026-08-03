Original Research
Published on 03 Aug 2026
Influence of mechanical vibration on typical oil–paper insulation partial discharge defects in power transformers
in Industrial Electronics
- 486 views
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 05 Dec 2025
in Industrial Electronics
Editorial
Published on 13 Oct 2023
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 17 Mar 2023
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 23 Feb 2023
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 26 Jan 2023
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 03 Oct 2022
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 01 Sep 2022
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 13 Aug 2021
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 01 Jul 2021
in Industrial Electronics
Original Research
Published on 12 Apr 2021
in Industrial Electronics