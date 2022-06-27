farhan abdul ghaffar
Lakehead University
Thunder Bay, Canada
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Flexible and Printed Electronics
Lakehead University
Thunder Bay, Canada
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Flexible and Printed Electronics
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
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Flexible and Printed Electronics
MARA University of Technology
Shah Alam, Malaysia
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Flexible and Printed Electronics
Faculté des Sciences et Ingénierie, Sorbonne Université
Paris, France
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Flexible and Printed Electronics
Old Dominion University
Norfolk, United States
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Flexible and Printed Electronics
Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co.,Ltd, Hangzhou 310052，China.
Hangzhou, China
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Flexible and Printed Electronics
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
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Flexible and Printed Electronics
TAQNIA
Dhahran, Saudi Arabia
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Flexible and Printed Electronics
Corning Inc.
Corning, United States
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Flexible and Printed Electronics
AssetCool
Leeds, United Kingdom
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Flexible and Printed Electronics
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
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Flexible and Printed Electronics
Indian Institute of Technology Tirupati
Tirupati, India
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Flexible and Printed Electronics
University of Washington
Seattle, United States
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Flexible and Printed Electronics
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Flexible and Printed Electronics
University of Granada
Granada, Spain
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Flexible and Printed Electronics
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
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Flexible and Printed Electronics