daniel burmester
School of Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering, Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
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Power Electronics
School of Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering, Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
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Power Electronics
Lisbon Higher Institute of Engineering (ISEL)
Lisboa, Portugal
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Power Electronics
Qualcomm (United States)
San Diego, United States
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Power Electronics
Instituto Politecnico de Setubal (IPS)
Setúbal, Portugal
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Power Electronics
Shanghai Maritime University
pudong, China
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Power Electronics
University of Cordoba
Córdoba, Spain
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Power Electronics
University of Cordoba
Córdoba, Spain
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Power Electronics
University of Cádiz
Cádiz, Spain
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Power Electronics
Arizona State University
Tempe, United States
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Power Electronics
University College Dublin
Dublin, Ireland
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Power Electronics
University of Central Lancashire
Larnaca, Cyprus
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Power Electronics
Texas A and M University
College Station, United States
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Power Electronics
University Ferhat Abbas of Setif
Sétif, Algeria
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Power Electronics
Tsinghua University
Beijing, China
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Power Electronics
Hefei University of Technology
Hefei, China
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Power Electronics
Hebei University of Technology
Beichen District, China
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Power Electronics