muhammad abrar akram
Qatar University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Wearable Electronics
Qatar University
Doha, Qatar
Community Reviewer
Wearable Electronics
University of Missouri
Columbia, United States
Community Reviewer
Wearable Electronics
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Wearable Electronics
Indian Institute of Technology Kanpur
Kanpur, India
Community Reviewer
Wearable Electronics
Hanyang University
Seoul, Republic of Korea
Community Reviewer
Wearable Electronics
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed-to-be University
Odisha, India
Community Reviewer
Wearable Electronics
Beihang University
Beijing, China
Community Reviewer
Wearable Electronics
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Community Reviewer
Wearable Electronics
Zhejiang University
Hangzhou, China
Community Reviewer
Wearable Electronics
Xiamen University, Malaysia
Sepang, Malaysia
Community Reviewer
Wearable Electronics
Soochow University
Suzhou, China
Community Reviewer
Wearable Electronics
University of Maryland, Baltimore County
Baltimore, United States
Community Reviewer
Wearable Electronics
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Community Reviewer
Wearable Electronics
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh
Community Reviewer
Wearable Electronics
Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Community Reviewer
Wearable Electronics
Balochistan University of Engineering and Technology
Khuzdar, Pakistan
Community Reviewer
Wearable Electronics