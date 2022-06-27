francesco berna
Simon Fraser University
Burnaby, Canada
Specialty Chief Editor
Landscape and Geological Processes
NGO Fundación Colombia Anfibia
Bogotá, Colombia
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Pompeu Fabra University
Barcelona, Spain
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Klaipėda University
Klaipėda, Lithuania
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
University of Oregon
Eugene, United States
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Smithsonian National Museum of Natural History (SI)
Washington, United States
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Instituto de Humanidades. CONICET. Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba, Argentina
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Flinders University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
University of Burgos
Burgos, Spain
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Créteil, France
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Landscape and Geological Processes
Pontifical Catholic University of Peru
Lima, Peru
Associate Editor
Landscape and Geological Processes