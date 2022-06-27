amira f. ainis
California State University, Los Angeles
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Zooarchaeology
California State University, Los Angeles
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of Evora
Évora, Portugal
Community Reviewer
Zooarchaeology
Max Planck Institute of Geoanthropology
Jena, Germany
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of Haifa
Haifa, Israel
Community Reviewer
Zooarchaeology
Department of Earth Sciences, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Florence
Florence, Italy
Community Reviewer
Zooarchaeology
National School of Applied Sciences of Marrakech, Cadi Ayyad University
Marrakech, Morocco
Community Reviewer
Zooarchaeology
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Tarragona, Spain
Community Reviewer
Zooarchaeology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Zooarchaeology
Austrian Archeological Institute (OAW)
Vienna, Austria
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Community Reviewer
Zooarchaeology
University of Tulsa
Tulsa, United States
Community Reviewer
Zooarchaeology
Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Algarve
Faro, Portugal
Community Reviewer
Zooarchaeology
Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, University of Porto
Matosinhos, Portugal
Community Reviewer
Zooarchaeology
Central European University
Budapest, Hungary
Community Reviewer
Zooarchaeology