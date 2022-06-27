cheryl makarewicz
University of Kiel/University of Haifa
Kiel/Haifa, Germany
Specialty Chief Editor
Zooarchaeology
CONICET Mendoza
Mendoza, Argentina
Associate Editor
Zooarchaeology
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Zooarchaeology
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Zooarchaeology
UMR7209 Archéozoologie, archéobotanique sociétés, pratiques et environnements (AASPE)
Paris, France
Associate Editor
Zooarchaeology
UMR7194 Histoire naturelle de l'Homme préhistorique (HNHP)
Paris, France
Associate Editor
Zooarchaeology
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Zooarchaeology
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Zooarchaeology
University of Kerala
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Zooarchaeology
Laboratório de Arqueociências - Património Cultural, IP
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Zooarchaeology
Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland
Associate Editor
Zooarchaeology
University of Victoria
Victoria, Canada
Associate Editor
Zooarchaeology
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Tarragona, Spain
Associate Editor
Zooarchaeology
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Toruń, Poland
Associate Editor
Zooarchaeology
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Zooarchaeology
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Tarragona, Spain
Associate Editor
Zooarchaeology