sébastien sauvé
Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal
Montreal, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Environmental Chemistry
Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Yantai, China
Specialty Chief Editor
Environmental Analytical Methods
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Specialty Chief Editor
Catalytic Remediation
Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Quebec City, Canada
Specialty Chief Editor
Inorganic Pollutants
Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, United States
Specialty Chief Editor
Sorption Technologies
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Electrochemical Environmental Engineering
Glasgow Caledonian University
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Advanced Oxidation Processes
University at Buffalo
Buffalo, United States
Specialty Chief Editor
Separation Technologies
Department of Marine Sciences, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut
Groton, United States
Specialty Chief Editor
Inorganic Pollutants
Faculty of Technology, University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Chemical Treatments
Lancaster Environment Centre, Faculty of Science and Technology, Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Organic Pollutants
Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)/Institute of Geoenergy (IG)
Chania, Greece
Specialty Chief Editor
Catalytic Remediation
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Separation Technologies
Country School of Applied Technology, Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Electrochemical Environmental Engineering
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Chemical Treatments