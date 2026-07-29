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Original Research

Accepted on 28 Apr 2026

Adsorption of lead ions from aqueous solutions using magnetite nanoparticles: factorial optimization and isotherm analysis

in Sorption Technologies

  • Carlos Enrique Espinoza-Quispe
  • Edwin Julio Cóndor-Salvatierra
  • Augusto Rolando Manrique-Ruiz
  • Mirtha Roque-Alcarraz
  • Maicol Kij Chanco-Gálvez
  • Rommel Luis López-Alvarado
  • Edgar Robert Tapia-Manrique
  • Irvin Humberto Laurente-Galarza
  • José Miguel Rutti-Marin
  • Ricardo Yuli-Posadas
Frontiers in Environmental Chemistry
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Original Research

Published on 11 Mar 2026

Synergistic removal of various emergent pollutants in biochar-enhanced constructed wetlands: a pilot-scale nature-based solution for municipal wastewater treatment improvements

in Sorption Technologies

  • Chaimae Maldou
  • Yasmina El Janoussi
  • Dhafer Mohammed M. Al Salah
  • Majida Lahrouni
  • Naaila Ouazzani
  • Tonni Agustiono Kurnaiwan
  • Ayoub El Ghadraoui
  • Amine Elleuch
  • Aroua Ammar
  • John Poté
Frontiers in Environmental Chemistry
doi 10.3389/fenvc.2026.1762724
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