jia-qian jiang
Glasgow Caledonian University
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Advanced Oxidation Processes
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
Cardiff Catalysis Institute, Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
University of Seoul
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
University of Wisconsin–Milwaukee
Milwaukee, United States
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
Beijing University of Technology
Beijing, China
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Advanced Oxidation Processes