joana almeida
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Electrochemical Environmental Engineering
NOVA University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Electrochemical Environmental Engineering
University of Le Havre
Le Havre, France
Community Reviewer
Electrochemical Environmental Engineering
Université du Québec à Montréal
Montreal, Canada
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Electrochemical Environmental Engineering
University of the Americas Puebla
Cholula, Mexico
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Electrochemical Environmental Engineering
Nova School of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, New University of Lisboa
Caparica, Portugal
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Electrochemical Environmental Engineering
Monterrey Institute of Technology and Higher Education (ITESM)
Monterrey, Mexico
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Electrochemical Environmental Engineering
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
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Electrochemical Environmental Engineering
University of Bath
Bath, United Kingdom
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Electrochemical Environmental Engineering
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
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Electrochemical Environmental Engineering
Independent researcher
Anaheim, United States
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Electrochemical Environmental Engineering
Department of Engineering, Faculty of Science, Applied Science and Engineering, University of New Brunswick
Saint John, Canada
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Electrochemical Environmental Engineering
College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
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Electrochemical Environmental Engineering
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University
Hisar, India
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Electrochemical Environmental Engineering
Central Sericultural Research & Training Institute (CSRTI)
Mysuru, India
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Electrochemical Environmental Engineering
Central University of Haryana
Haryana, India
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Electrochemical Environmental Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
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Electrochemical Environmental Engineering