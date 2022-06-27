claude fortin
Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Quebec City, Canada
Specialty Chief Editor
Inorganic Pollutants
Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec
Quebec City, Canada
Specialty Chief Editor
Inorganic Pollutants
Department of Marine Sciences, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut
Groton, United States
Specialty Chief Editor
Inorganic Pollutants
UMR5254 Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM)
Pau, France
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Umeå University
Umeå, Sweden
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Burlington, Canada
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Institute of Chemistry, State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Pau, France
Associate Editor
Inorganic Pollutants
Faculty of Sciences, University of Tarapacá
tarapaca, Chile
Associate Editor
Inorganic Pollutants
UMR5254 Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l'Environnement et les Matériaux (IPREM)
Pau, France
Associate Editor
Inorganic Pollutants